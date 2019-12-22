Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, были повреждены мебель и личные вещи жильцов.

Из пожара в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС спасли четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ночью с 21 на 22 декабря в одной из квартир на улице Котовского произошло возгорание. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что из окна на третьем этаже строения вырывается открытое пламя.

Специалистам экстренной службы удалось по лестничным маршам вывести четырёх человек из горящего жилища.

Площадь самого пожара составила 12 квадратных метров, были повреждены мебель и личные вещи жителей квартиры. Пожар потушили всего за полчаса усилиями 18 человек и пяти единиц спецтехники. Специалисты устанавливают причины возгорания.