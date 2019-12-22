Семьям жертв страшного пожара в одесском колледже выплатили компенсацию

Финансовую помощь родственникам погибших и пострадавшим окажет также благотворительный фонд Одесского городского совета.

Городской совет Одессы выплатит порядка двух миллионов гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара, который произошёл в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

— Департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2,13 млн гривен, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что финансовую помощь окажет и благотворительный фонд Одесского городского совета. Из его средств будет выплачено по 50 тысяч гривен семьям погибших, по 30 тысяч гривен пострадавшим, которые всё ещё находятся на лечении, и по 10 тысяч гривен тем, кто получил травмы различной степени тяжести.

Итого общая сумма выплат на конец месяца составит почти пять миллионов гривен.

Напомним, крупный пожар произошёл в одесском колледже 4 декабря. В результате происшествия погибло 16 человек. Над расследованием причин пожара работает специальная правительственна комиссия, а работы по ликвидации последствий ЧП были завершены 14 декабря.