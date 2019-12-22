У безработного москвича украли сумку почти с 9,5 млн

На мужчину напали в подъезде дома, а затем избили и скрылись с деньгами. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Неизвестные в медицинских масках напали на безработного в подъезде дома в Ставропольском проезде в Москве и отобрали сумку с крупной суммой денег. Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пострадавший лишился одного миллиона рублей и $135 тысяч.

— Двое неизвестных в медицинских масках избили безработного мужчину 1990 года рождения, открыто похитили сумку с принадлежащими ему деньгами в сумме 1 млн рублей и $135 тысяч, а затем скрылись, — рассказали ТАСС в управлении и добавили, что общий материальный ущерб составил около 9,44 миллиона рублей.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Похищенные у него деньги и злоумышленников разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый в особо крупном размере".

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