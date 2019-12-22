"Легионеры Христа" признали 175 случаев насилия священников ордена над детьми

Согласно отчёту религиозной организации, большая часть агрессоров в прошлом были жертвами в аналогичных ситуациях.

Священники католического ордена "Легионеры Христа" на протяжении 80 лет совершали акты сексуального насилия над несовершеннолетними. В этом официально признались представители организации, опубликовав соответствующее заявление на своём сайте.

— С 1941 года по настоящее время 175 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия, совершённого в общей сложности 33 священниками конгрегации. Это число жертв включает по меньшей мере 60 несовершеннолетних, которые подверглись насилию со стороны отца Марсиаля Масиеля (основателя организации. — Прим. Лайфа), — поясняется в докладе.

Документ представляет собой статистику по 21 стране, в которой служат "Легионеры Христа" — движение, возникшее в середине ХХ века в Мексике. Из всех 33 обвинённых в насилии священнослужителей шесть уже умерли, один осуждён и ещё двое находятся под следствием.

Согласно результатам расследования цепочки насилия над несовершеннолетними, агрессорами становились те, кто до этого был в подобной ситуации жертвой.

— В этом смысле символично то, что 111 человек из числа пострадавших от действий конгрегации подростков были жертвами Марсиаля Масиеля, его жертв или жертв их жертв, — говорится в тексте заявления.

В настоящее время в состав организации входит 800 священников и порядка 1000 семинаристов. Сам Марсиаль Масиель умер в 2008 году в возрасте 87 лет. А за два года до этого папа Бенедикт IV отстранил его от должности в связи с обвинениями в насилии.

А в марте этого года папа римский принял отставку архиепископа Сантьяго кардинала Рикардо Эссати Андрельо, которого обвиняли в укрывательстве священников-педофилов.