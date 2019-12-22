Россиянам объяснили, как индексируются пенсии после увольнения

Как уточнили в ПФР, число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на актуальную стоимость.

С 2016 года пенсия работающих пожилых граждан индексируется после их увольнения. О том, как именно это происходит, рассказал в беседе с "Российской газетой" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, после того как пенсионер уволился, число накопленных им индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. К примеру, в 2020 году она будет составлять 93 рубля. А к полученной сумме, в свою очередь, прибавляется актуальный размер фиксированной заработной платы. В следующем году она будет равна 5686 руб. 25 коп.

Глава ПФР также добавил, что в том случае, если пенсионер решит продолжить трудовую деятельность и снова устроится на работу, то проведённая индексация отменена уже не будет.

Ранее Лайф писал, что Пенсионный фонд России выплатит пенсии за январь авансом в декабре.