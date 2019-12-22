Образец модернизированного Су-34 представят уже в 2022 году

В частности, на российском самолёте планируется заменить радиолокационную станцию (РЛС).

Модернизированный опытный образец многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, предназначенного для поражения наземных целей в оперативной и тактической глубине, будет создан к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

— В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолёта должен быть выпущен к 2022 году, — цитирует агентство первоисточник.

При этом другой собеседник агентства подтвердил, что работы по модернизации летательного аппарата должны завершиться в ближайшие два года. Из новинок на лайнере планируется новая бортовая РЛС, а также современный навигационный комплекс с улучшенной "системой индикации информации в кабине пилотов".

Что касается ключевых решений, внедрённых в модернизированный образец, то одним из них стала открытая архитектура бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Её суть достаточно проста: она является основой для ничем не ограниченной модернизации самолёта и оснащения его новыми авиационными средствами поражения (АСП). Благодаря открытой архитектуре в новом Су-34 к центральному компьютеру можно будет подключать любое количество систем — управления оружием, пилотажно-навигационных, защитных.

Ранее Лайф писал, что первый модернизированный Ту-160М передали на испытания.