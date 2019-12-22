Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Глава государства отметил высочайший профессионализм многих поколений работников отрасли.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса страны с профессиональным праздником — Днём энергетика. Текст телеграммы главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

— Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу, — считает российский лидер.

Путин отметил, что отрасль уверенно движется вперёд, полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы. По его мнению, воплощение масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов, созданию новых современных рабочих мест.

Глава государства выразил уверенность, что энергетики страны и впредь будут добросовестно трудиться, успешно решать поставленные перед ними задачи.