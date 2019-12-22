Принц Гарри в образе Санта-Клауса поздравил детей погибших военных с Рождеством

Ролик был показан на ежегодной рождественской вечеринке организации Scotty’s Little Soldiers Charity, которая помогает детям погибших британских военных.

Принц Гарри нарядился Санта-Клаусом и записал рождественское пожелание для детей погибших британских военнослужащих. Об этом сообщает Daily Mail.

Для видео герцог Сассекский надел красно-белый колпак Санты и белую бороду, а также выразил сочувствие детям, потерявшим родителей в юном возрасте, и призывал их быть сильными.

Принц открыл своё послание в духе Санты, сказав "Хо-хо-хо" и отметив, что "в этом году на рождественской вечеринке собралось 190 детей".

— Я хочу призвать вас, ребята, осмотреться и осознать, что вы являетесь частью семьи, частью удивительного сообщества. Познакомившись с некоторыми из вас несколько лет назад, я знаю, насколько вы невероятно сильны, и знаю, что каждый из вас помогает друг другу и у вас впереди будет удивительное будущее, а также фантастическое Рождество, — сказал он в видеообращении.

В заключение он добавил: "Ваши родители никогда не будут забыты, и вы никогда не будете забыты". Затем он поднял свою белую Санта-бороду и поздравил детей с "весёлым Рождеством и счастливым Новым годом".

Отметим, что ролик получился особенно трогательным, учитывая тот факт, что принц сам потерял свою мать, принцессу Диану, когда ему было 12 лет.