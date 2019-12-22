Россияне стали раньше возвращаться домой из путешествий

Жители России стали меньше времени проводить в путешествиях по стране и за границей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на туроператора Biletix.

В результате анализа бронирований авиабилетов с 2015 по 2019 год выяснилось, что сократилась средняя продолжительность путешествий — по России с 9 до 7 дней, а за границу с 13 до 11.

Также россияне стали заранее планировать свои поездки. Если раньше период от покупки билета до вылета в среднем составлял 14 дней, то сейчас он вырос до 18. При этом к путешествиям по России люди стали готовиться 14 дней вместо 11, а к поездкам за границу 26 дней вместо 22.

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