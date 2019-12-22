Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания президентского срока

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии в 6220 евро в месяц, положенной ему после президентского срока. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на советника лидера.

— Мы живём во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением, — пояснил он.

По словам советника, Макрон отказался также от поста в Конституционном совете, членам которого платят по 13 500 евро в месяц.

Напомним, несколько недель назад во Франции волну протестов вызвало повышение пенсионного возраста с 62 до 67 лет.