Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания президентского срока

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии в 6220 евро в месяц, положенной ему после президентского срока. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на советника лидера.
— Мы живём во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением, — пояснил он.
По словам советника, Макрон отказался также от поста в Конституционном совете, членам которого платят по 13 500 евро в месяц.
Напомним, несколько недель назад во Франции волну протестов вызвало повышение пенсионного возраста с 62 до 67 лет.
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