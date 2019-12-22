В челябинском детсаду малышам к Новому году подарили конфеты с плесенью

На коробках оказалось по две наклейки со сроком годности, на нижней из которых стояла дата 26 июня 2019 года.

В одном из детских садов Челябинска детям выдали в качестве новогодних подарков просроченные конфеты. Родители показали в соцсетях фото лакомств с плесенью.

На коробках с конфетами оказалось по две наклейки со сроком годности, на нижней из которых стояла дата 26 июня 2019 года. По словам одной из матерей, на конфетах была плесень. Женщина обрадовалась, что её ребёнок ещё не успел полакомиться испорченными лакомствами. Другая написала, что малыш половину "уже слопал и коробку выкинул".

Местные СМИ связались с заведующей детсадом. По её словам, поставщик просто использовал оставшуюся с прошлого года упаковку, наклеив поверх старых этикеток новые. Она заверила, что сладости при этом свежие и сертифицированные.

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