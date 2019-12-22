В Архангельской области произошёл пожар в доме престарелых

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В Архангельской области произошёл пожар в доме престарелых и инвалидов, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В палате на первом этаже двухэтажного здания дома престарелых и инвалидов возник пожар. Пострадал один человек, он доставлен в Плесецкую центральную районную больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего из здания эвакуировано 40 человек. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания — курение в постели.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе.

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