В Архангельской области произошёл пожар в доме престарелых и инвалидов, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В палате на первом этаже двухэтажного здания дома престарелых и инвалидов возник пожар. Пострадал один человек, он доставлен в Плесецкую центральную районную больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего из здания эвакуировано 40 человек. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания — курение в постели.

Напомним, ранее Лайф сообщал о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе.