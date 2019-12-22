В МИД Польши назвали заявление Путина о Второй мировой войне искажением истории

В ведомстве заявили, что высказывания президента России "подрывают достижения Горбачёва и Ельцина".

В МИД Польши прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

— Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, о происхождении и ходе Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий, — отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что после обретения независимости в 1918 году Польша стремилась к сбалансированной политике в отношении Германии и СССР. Польский МИД считает, что два этих государства действовали во вред республике.

Польская сторона также заявила, что высказывания Владимира Путина подрывают совместные достижения по поиску истины и путей к примирению в русско-польских отношениях экспертов двух стран, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин на вопрос о принятии Европарламентом резолюции о том, что нацизм и фашизм приравниваются к советскому режиму, ответил, что это неприемлемо. Он также отметил, что Польша сама участвовала в разделе Чехословакии.

Ранее на высказывание президента РФ отреагировал Институт национальной памяти Польши.