Дэвид и Виктория Бекхэм крестили младших детей

Крёстными родителями стали лучшая подруга Виктории Ева Лонгория и певец и бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони.

Дэвид и Виктория Бекхэм под Рождество крестили младшего сына Круза и свою единственную дочь Харпер. Об этом 45-летняя дизайнер сообщила в своём аккаунте в "Инстаграме".

В своём микроблоге Виктория поделилась приятной семейной фотографией своих детей вместе со своими "замечательными" крёстными родителями: актрисой Евой Лонгорией, певцом Марком Энтони, парикмахером Кеном Пейвсом и спортивным агентом Дэвидом Гарднером.

При этом на церемонии в церкви, расположенной близ загородного особняка Бекхэмов в Котсуолде, присутствовали также старшие сыновья супругов — 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

После таинства Виктория и её 44-летний муж Дэвид планировали отпраздновать крещение роскошной вечеринкой в ​​их загородном поместье в Котсуолде. В список гостей, по словам инсайдера, должны были войти такие звёзды, как Элтон Джон и Лив Тайлер.

Ранее Лайф писал, что звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении.