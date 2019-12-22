Во Франции простились с актрисой Анной Карина

Проводили звезду в последний путь актёры, музыканты, в числе которых Марион Котийяр и Леа Сейду.

В церкви на территории кладбища Пер-Лашез в Париже состоялась церемония прощания с датской и французской актрисой Анной Карина. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил слова соболезнования скорбящим родственникам звезды.

Les obsèques d’Anna Karina avait lieu ce midi au Père-Lachaise

En présence notamment de Marion Cotillard, Léa Seydoux, Jane Birkin, Charles Berling, Clovis Cornillac, Philippe Katerine, Dominique Besnehard... pic.twitter.com/KhLCOZrVvj — Destination Ciné (@destinationcine) December 21, 2019

— Французы надолго запомнят лицо, которое зажигало сердца, и голос, который заставлял нас услышать музыку её души, — приводит слова главы государства Елисейский дворец.

Проститься с актрисой в Пер-Лашез пришёл глава французского Минкульта Франк Ристер, а также знаменитые актёры и музыканты: Джейн Биркин, Марион Котийяр, Маша Мериль, Шарль Берлен, Леа Сейду и другие.

Анны Карина не стало 14 декабря. Ей было 79 лет. Актриса снималась в таких фильмах, как "Виктория", "Правда о Чарли", "Женомор" и др. Она получила премию Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине Жан-Люка Годара "Женщина есть женщина".