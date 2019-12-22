Мединский рассказал Лайфу о любимом новогоднем фильме

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Министр культуры Владимир Мединский рассказал Лайфу о своём самом любимом новогоднем фильме.

Любимым новогодним фильмом для меня по долгу службы является тот, который собирает максимальную кассу в новогодние каникулы. В прошлом году у меня любимым был "Т-34", в позапрошлом — "Движение вверх", — поделился Мединский.

Министр культуры также отметил, что в этом году за почётное звание будут бороться "Союз спасения" и "Вторжение", на которые он вместе с семьёй пойдёт в кино.

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