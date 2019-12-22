Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием

Глава государства отметил уникальный личный вклад врача в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин поздравил почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева Лео Бокерию с юбилеем. Сегодня главному кардиологу страны исполнилось 80 лет.

— Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов. Тысячи пациентов искренне благодарны Вам не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за доброе, внимательное отношение и душевное тепло, — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме.

Российский лидер отметил плодотворную общественную деятельность Бокерии, его активное участие в реализации востребованных и социально значимых инициатив. Путин пожелал почётному президенту центра имени Бакулева здоровья и осуществления намеченных планов.

К поздравлениям в адрес Бокерии присоединился и глава российского кабмина Дмитрий Медведев. Премьер-министр напомнил о десятках наград, почётных званий и премий, которых удостоен кардиолог. Однако он уверен, что главная награда врача — это сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец и счастливых судеб.

Лео Бокерия — главный кардиохирург России, известный учёный и организатор медицинской науки. Он руководил центром имени Бакулева с 1994 года. В ноябре Бокерия стал почётным президентом медучреждения.