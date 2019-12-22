Лайф публикует видео с места обрушения здания завода в Омске

В распоряжении Лайфа оказалось видео из Кировского округа Омска, где обрушилась кирпичная водонапорная башня, которую разбирали на территории комбикормового завода.
Площадь обвала составляет около 100 квадратных метров. Произошло частичное обрушение трёх этажей трёхэтажного здания, имеются обрушения перекрытия первого этажа. Под завалами может находиться человек — 46-летний Алексей Б. Его ищут.
На месте работают 17 человек личного состава и три единицы техники МЧС России, ждут подъёмный кран.
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