Названа предварительная причина масштабного пожара на заводе в Уфе

Сейчас к ликвидации последствий аварии привлечено 140 человек и 47 единиц техники.

Возгорание технологической жидкости могло стать причиной масштабного пожара на территории предприятия "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. Предварительную версию случившегося сообщил глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Александр Лопухов.

По его словам, предварительно было установлено, что в результате технологического процесса перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы. Лопухов уточнил, что в момент возгорания на предприятии не велись ремонтные работы. Он также отметил, что сейчас зона вокруг пожара "чистая" и вредные вещества в воздухе не превышены.

— Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, — сообщил он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, в 12:50 по местному времени (в 10:50 по московскому) открытое горение было ликвидировано.

Сейчас к ликвидации последствий аварии привлечено 140 человек и 47 единиц техники.