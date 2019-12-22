Захарова ответила на выпад МИД Польши об искажении Россией картины ВОВ

По словам дипломата, Варшава много лет подрывала работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Варшаве о сносе памятников борцам с фашизмом и поддержке антироссийских санкций, комментируя заявление польских коллег. В МИД республики назвали искажением истории слова президента РФ Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны.

— Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения... Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства, — сказала ТАСС дипломат.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин на вопрос о принятии Европарламентом резолюции о том, что нацизм и фашизм приравниваются к советскому режиму, ответил, что это неприемлемо. Он также отметил, что Польша сама участвовала в разделе Чехословакии.

Ранее на высказывание президента РФ отреагировал Институт национальной памяти Польши.