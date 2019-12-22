Пожилая пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье

Во время пожара в частном доме по улице Лесной в Звенигороде погибли пожилые мужчина и женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, площадь возгорания составила 30 кв. м.

— Спасатели во время тушения пожара обнаружили тела двух погибших — пожилых мужчины и женщины, — уточнили в главке в беседе с АГН "Москва".

Пожар был локализован в 10:59, а в 11:08 ликвидировано открытое горение. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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