Спустя почти три месяца объявлены результаты президентских выборов в Афганистане

Предварительные результаты могут быть опротестованы в течение ближайших трёх суток согласно установленным правилам и процедурам.

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани лидирует на выборах главы государства с результатом в 50,64 процента голосов. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на данные Независимой избирательной комиссии (IEC).

Согласно предварительным итогам президентских выборов 2019 года, Ашраф Гани набрал 923 868 голосов и 50,64%, а его соперник — премьер-министр страны Абдулла Абдулла — набрал лишь 720 990 голосов и 39,52%. Третье место занял бывший премьер и экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

— Кандидаты имеют в своём распоряжении 72 часа, чтобы зарегистрировать любые жалобы (по поводу результатов президентских выборов. — Прим. Лайфа), если таковые у них имеются, — отметили в избирательной комиссии.

Напомним, президентские выборы в Афганистане прошли почти три месяца назад (28 сентября), но победитель назван был только сейчас, ведь промедление было выгодно обоим фаворитам гонки.