Нурмагомедов исполнил мечту подростка из Краснодарского края и встретился с ним

Ярослав рассказал, что был настолько шокирован знакомством с кумиром, что не мог уснуть ночью.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту подростка из Краснодарского края Ярослава Троценко, мечтающего встретиться с чемпионом UFC. Об этом сообщает Mash.

Парень написал и отправил письмо на проект "Ёлка желаний". Организаторы вытянули именно его послание, и мечта Ярослава сбылась.

— Я был просто в шоке от счастья. Я ночью не спал, у меня была бессонница. Хочу ещё раз с ним встретиться, — рассказал Троценко.

Подросток занимается дзюдо и самбо. По его словам, после встречи с кумиром он стал ещё больше тренироваться, чтобы чаще побеждать на соревнованиях.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про футболистов Артёма Дзюбу и Сергея Семака, которые исполнили мечту мальчика из хосписа и встретились с ним.