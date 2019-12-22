Нурмагомедов исполнил мечту подростка из Краснодарского края и встретился с ним

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту подростка из Краснодарского края Ярослава Троценко, мечтающего встретиться с чемпионом UFC. Об этом сообщает Mash.
Парень написал и отправил письмо на проект "Ёлка желаний". Организаторы вытянули именно его послание, и мечта Ярослава сбылась.
— Я был просто в шоке от счастья. Я ночью не спал, у меня была бессонница. Хочу ещё раз с ним встретиться, — рассказал Троценко.
Подросток занимается дзюдо и самбо. По его словам, после встречи с кумиром он стал ещё больше тренироваться, чтобы чаще побеждать на соревнованиях.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про футболистов Артёма Дзюбу и Сергея Семака, которые исполнили мечту мальчика из хосписа и встретились с ним.
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