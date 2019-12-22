Лавров рассказал, что ему больше всего нравится в Трампе

У хозяина Овального кабинета есть черта, которая редко встречается у политиков такого масштаба, считает глава МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что ему импонирует манера ведения переговоров президента США Дональда Трампа. Глава российского МИД пояснил, что имеет в виду прямолинейность американского лидера.

— Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход, — отметил министр в эфире программы "Большая игра", отрывок которой показали на Первом канале.

Лавров говорит, что уже был неплохо знаком с американским лидером ещё до их общения в декабре в Вашингтоне: Трамп принимал российского дипломата при прошлом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне в мае 2017 года. Кроме того, Лавров общался с президентом Америки, когда тот встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Лавров заявил о том, что Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США.