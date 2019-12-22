Отравившиеся газом в кафе в Пермском крае рассказали Лайфу о произошедшем

Пострадавшие рассказывают, что в помещении запахло клеем и жжёной резиной, все стали кашлять, детей в игровой комнате начало тошнить.

Посетители кафе Chicken в городе Березники, отравившиеся газом, прокомментировали Лайфу произошедшее.

Как сообщает один из пострадавших, в кафе он вместе с родственниками отмечал день рождения шестилетнего племянника. На празднике было много детей. В какой-то момент все взрослые начали кашлять, позже недомогание почувствовали и дети.

Мужчина отмечает, что в помещении запахло клеем и жжёной резиной.

После того как дочь потерпевшего стошнило в игровой комнате, он позвал менеджера. По словам сотрудника кафе, под ними находится столовая, в которой, возможно, начали травить тараканов: оттуда и запах.

Пострадавшие вызвали скорую и МЧС, которых дожидались на свежем воздухе.

Руководство кафе Chicken заявило, что, предположительно, кто-то распылил перцовый или газовый баллончик. Им пока не известно, что произошло, в вопросе разбираются компетентные органы.

В пресс-центре краевой больницы имени Вагнера, куда были доставлены потерпевшие, сообщили о том, что 21 декабря было доставлено пять детей, четверо из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой, один госпитализирован. Утром воскресенья состояние ребёнка оценили как удовлетворительное, он отправлен домой. Дети получили отравление парами неизвестного вещества.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции и МЧС обследуют кафе, проводят опрос работников кафе и пострадавших для выяснения причин массового отравления, сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Виталий Костарев.

Ранее Лайф рассказывал о массовом отравлении детей в школе под Белгородом.