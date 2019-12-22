В Краснодарском крае без воды осталось более 160 тысяч человек

Ситуация возникла из-за аварии на местном водоводе. Сколько времени потребуется на восстановительные работы — неизвестно.

В Краснодарском крае более 160 000 человек остались без воды из-за прорыва магистральных труб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации службы, прорыв произошёл на магистральном водоводе в районе Новотроицкого хутора Крымского района.

— В зону отключения попало три муниципальных образования (город Новороссийск, город Геленджик и Крымский район), четыре населённых пункта с населением более 160 000 человек, более 6400 жилых домов и 48 социально-значимых объектов, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ведутся инженерные, а также аварийно-восстановительные работы. Всего к ликвидации прорыва было привлечено 62 человека и 28 единиц техники от РСЧС, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и три единицы техники.

В настоящий момент с помощью 12 машин общей ёмкостью 100 куб. м. организован подвоз воды в города зоны отключения.