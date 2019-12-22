Куценко мечтал стать президентом Украины до того, как это стало мейнстримом

По его словам, сейчас к власти начало приходить поколение 80-х, которое всё время "стонет".

Актёр, кинорежиссёр и певец Гоша Куценко признался, что мечтал занять должность президента Украины. Однако, как рассказал артист, именно в то время стало известно о болезни его мамы Светланы Васильевны.

— Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьёзно. Но у меня заболела мама. И я забыл об этом своём желании, — вспомнил Куценко в беседе с "Вечерней Москвой".

Актёр также отметил, что сейчас к власти начало приходить поколение 80-х, которое по-настоящему не помнит 90-е годы и всё время "стонет". Сам Куценко говорит, что даже 80-е помнит, поскольку родился в 1967 году.

К слову, новый президент Украины родился в 1978 году. Владимир Зеленский — в прошлом известный телеведущий, актёр и комик, который начинал свою карьеру с КВН. Он неоднократно заявлял о планах принять участие в выборах лидера Незалежной, однако его слова не принимались всерьёз. В начале года комик официально объявил, что будет баллотироваться в президенты. А в ходе выборов в апреле одержал победу.