В ЛНР зафиксировали перестрелку между бойцами ВСУ и националистами

Данную информацию уже подтвердили наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Стражи порядка ЛНР зафиксировали перестрелку между украинскими военными и представителями националистических подразделений в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом на брифинге с журналистами заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его информации, с субботы, 21 декабря, продолжается фиксация противостояний между ВСУ и националистическими формированиями.

— Так, 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населённого пункта Золотое с применением 82-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия, — заявил он.

В результате перестрелки в населённом пункте Золотое-4 предварительно повреждены два жилых дома.

Ранее Лайф писал, что украинские силовики на участке разведения сил в Донбассе в районе населённого пункта Золотое готовят позиции под военную технику.