В Ленобласти задержали водителя грузовика, устроившего огненное ДТП с жертвами

В Ленинградской области задержали водителя грузовика, устроившего накануне ДТП, в котором погибло два человека и сгорело пять машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля DAF XF задержан, — говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря в Выборгском районе Ленинградской области грузовик протаранил пять легковых автомобилей, после чего они загорелись. В ДТП погибло два человека, ещё один пострадал. Лайф публиковал видео с места аварии.