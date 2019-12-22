Умер режиссёр фильмов "Белый пароход" и "Алые маки Иссык-Куля"

Скончался советский и киргизский кинорежиссёр и сценарист Болот Шамшиев, ему было 78 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.

— После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице, — говорится в сообщении.

Какая именно болезнь, не уточняется.

Болот Шамшиев — режиссёр таких известных фильмов, как "Белый пароход", "Выстрел на перевале Караш", "Ранние журавли", "Алые маки Иссык-Куля" и др.