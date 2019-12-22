Неизвестные на чёрном Mercedes открыли стрельбу на юго-востоке Москвы

Стражи порядка установили, что выстрелы могли производиться из охолощённого оружия.

Неизвестные на чёрном Mercedes открыли стрельбу на территории ЖК "Ривер парк" на улице Корабельной в Москве. Как сообщили Лайфу в пресс-службе столичного ГУ МВД, информация о происходящем поступила от очевидцев около 13 часов.

На место прибыли сотрудники полиции, район был оцеплен. Однако виновники успели скрыться. Стражи порядка установили, что выстрелы производились, предположительно, из охолощённого оружия. В результате случившегося никто не пострадал, злоумышленников разыскивают.

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