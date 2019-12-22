В Абакане проходят выборы после гибели мэра в ДТП — видео

Все 74 участка открылись в штатном режиме в 8 утра по местному времени. Сейчас идёт голосование.

В городе Абакане, административном центре Хакасии, сегодня, 22 декабря, проходят выборы мэра республики. 74 избирательных участка открыты с восьми утра.

На пост градоначальника претендуют четыре человека: член партии "Единая Россия" Алексей Лемин, член от фракции ЛДПР красноярец Михаил Молчанов, а также два самовыдвиженца — заместитель директора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер и директор ООО "Терра" Иван Аксёнов.

По данным местных СМИ, по состоянию на 18:00 по местному времени (14:00 мск) всего на избирательных участках проголосовало чуть больше 25 тысяч избирателей. Явка составляет 20,56 процента.

Напомним, выборы проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб в автокатастрофе. Чиновник врезался в дерево на своём "форде" 14 октября этого года. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии.