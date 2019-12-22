Против мужчины, стрелявшего в охранника бара на Урале, заведено уголовное дело

Мужчина, выстреливший в охранника бара "Огонёк" в Екатеринбурге, находится под стражей, против него заведено уголовное дело, сообщил глава пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленник обвиняется по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Напомним, во время корпоратива в баре "Огонёк" в Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил в охранника из травматического пистолета. Он был сразу задержан сотрудниками правоохранительных органов, приехавшими на место.