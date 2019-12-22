Пушков ответил пословицей на слова посла США о "благодарной" за санкции Европе

Парламентарий напомнил американской стороне о тех государствах ЕС, которые осуждают Вашингтон за эгоизм.

Сенатор Алексей Пушков ответил русской пословицей на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о санкциях против "Северного потока — 2". Американский дипломат утверждает, что половина стран ЕС якобы благодарна за введённые ограничения.

— Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против "Северного потока — 2". Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе. А насчёт проекта: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, — написал парламентарий в "Твиттере".

Напомним, ранее в связи с принятием закона о военном бюджете США, включающего санкции, швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу. Власти США требуют немедленного прекращения строительства газопровода. ЕС призвал Вашингтон не вводить санкции.