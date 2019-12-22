Лавров признался, что его удивило заявление ФРГ по НАТО

Министр объяснил, что не ожидал услышать подобное от "не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы".

Заявления Берлина о том, что для защиты Германии Североатлантический альянс должен оставаться в неизменном виде, вызывают недоумение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр признался, что был удивлён позицией своего немецкого коллеги Хайко Мааса и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, согласно которой альянс должен оставаться таким, каким он является сейчас.

— Честно говоря, я был поражён такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы, — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что новое руководство ЕС должно будет сформулировать своё отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности на Европейском континенте, а также по обсуждению этих вопросов с Москвой и другими странами, которые не являются членами Североатлантического альянса и Евросоюза.

Министр внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон и несколько других глав стран — членов Североатлантического альянса и НАТО уже прилагают усилия в этом направлении и стараются изменить нарратив.