Любимые серьги Зыкиной ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей

Известно, что остальные украшения артистки планируется выставить на торгах в 2020 году.

Серьги Людмилы Зыкиной с бриллиантами и сапфирами продали на мемориальном аукционе за два миллиона 300 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, новый владелец любимых серёжек артистки определился во время торгов, прошедших 22 декабря. Всего в аукционе участвовало 63 предмета, которые предварительно оценили в пять миллионов рублей.

Среди выдающихся лотов оказались не только серьги, но и колье певицы, созданное бакинскими мастерами.

По преданию, его Зыкиной вручил Гейдар Алиев (занимал пост президента Азербайджана в 1993–2003 гг. — Прим. Лайфа). Украшение ушло с молотка за 1,2 миллиона рублей.

Известно, что остальные драгоценности планируется выставить на торгах в 2020 году.

Ранее Лайф сообщал, что лотами мемориального аукциона Зыкиной стали броши с камнями, а также личные вещи и бижутерия.