Лукашенко допустил возможность личной встречи с Путиным до конца года

В скором времени лидеры двух стран проведут телефонные переговоры, в ходе которых решат "пару проблем".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что до конца года, возможно, снова встретится с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Лукашенко отметил, что в ближайшее время планируется телефонный разговор с президентом России, в ходе которого они должны решить "пару проблем". Если в результате разговора будет понятно, что нужна личная встреча, то лидеры двух стран встретятся "в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии".

Напомним, 20 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Евразийского экономического совета.