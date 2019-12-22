Лавров: Минские соглашения нужно выполнять "до последней запятой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений в полном объёме. Об этом он сообщил в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

Российский дипломат ответил на высказывание "победители пишут историю", сказав, что в таком случае необходимо чёткое выполнение минских соглашений в полном объёме, "до последней запятой".

Главным достижением саммита "нормандской четвёрки", по словам Лаврова, стало принятие документа, по которому все участники привержены полному выполнению минских договорённостей.

Но, как сообщает глава МИД РФ, по словам президента России Владимира Путина, после возвращения в Киев украинское руководство во главе с лидером страны Владимиром Зеленским стало делать заявления, перечёркивающие достигнутые соглашения.

Это началось ещё в Париже, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а глава Украины заявил, что не может поддержать призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения, отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Москва ответит на санкции США без ущерба для себя.