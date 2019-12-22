NASA и Boeing успешно посадили корабль Starliner — видео

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NASA и Boeing посадили космический корабль Starliner на полигоне в Нью-Мексико. Об этом космическое ведомство США сообщило в "Твиттере".

Космический корабль Starliner благополучно приземлился в 7:58 по восточному времени в Нью-Мексико, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря корабль не смог состыковаться с МКС из-за недостаточно набранной высоты. По предварительным данным, из-за сбоя в системе синхронизации времени у корабля не включились двигатели. Его посадка была запланирована на 22 декабря в районе полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

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