NASA и Boeing успешно посадили корабль Starliner — видео

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

NASA и Boeing посадили космический корабль Starliner на полигоне в Нью-Мексико. Об этом космическое ведомство США сообщило в "Твиттере".

— Космический корабль Starliner благополучно приземлился в 7:58 по восточному времени в Нью-Мексико, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря корабль не смог состыковаться с МКС из-за недостаточно набранной высоты. По предварительным данным, из-за сбоя в системе синхронизации времени у корабля не включились двигатели. Его посадка была запланирована на 22 декабря в районе полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.