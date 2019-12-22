Лавров заявил, что Европа начала пропаганду русофобии задолго до 2014 года

Министр иностранных дел России напомнил, что Европа на рубеже 2004–2005 годов поставила перед Украиной жёсткий выбор: либо Незалежная с ней, либо с Россией.

Европа начала внедрять русофобские настроения в странах постсоветского пространства ещё до начала событий 2014 года на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе программы "Большая игра" на Первом канале.

— Так называемый первый Майдан был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур — причём это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура, — пояснил Лавров.

При этом глава российского МИД напомнил, что в то время Россия "вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями", однако Евросоюз, члены НАТО и многие европейские политики заявляли, что Украина должна сделать выбор: либо она с Европой, либо с Россией.

Таким образом, считает Лавров, русофобия поражала постсоветское пространство постепенно и очень сознательно.

— Наверное, уже выросло поколение людей, которые повелись на эту пропаганду, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что в ходе этой же передачи министр иностранных дел России заявил о необходимости выполнения минских соглашений в полном объёме.