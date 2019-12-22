Силовики устроили "учения" со школьниками в Татарстане — видео

В МВД Татарстана пообещали, что виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В новотроицкой школе Тукаевского района силовики провели учения, в которых приняли участие ученики девятого класса. Кадры с места события появились в соцсетях.

Глава Татарстанского отделения профсоюза "Альянс учителей" Раушан Валиуллин рассказал, что подростков просили нападать на бойцов, которые были в полной экипировке и со щитами. Учащихся якобы скручивали, заламывали руки. Он предположил, что к произошедшему причастна Росгвардия. По его словам, мероприятие проводилось для того, чтобы бойцы научились действовать в условиях массовых беспорядков.

Лайф обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, но там эту информацию опровергли.

— Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии, — отмечается в сообщении.

В МВД Татарстана Лайфу рассказали, что начали проверку инцидента. Представители регионального ведомства выяснили, что прошедшее 20 декабря мероприятие провели по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району, однако участие школьников не было согласовано с руководством.

— Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка, — заявил собеседник Лайфа.

Правоохранители подчеркнули, что все школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал. Они пообещали, что виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.