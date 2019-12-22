Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил в Донбассе.

Свои слова Лавров аргументировал отказом Зеленского на "нормандском саммите" разводить силы по всей линии соприкосновения.

— Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома, — сказал глава МИД РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он также отметил, что лидер Незалежной хочет позитивных изменений во взаимоотношениях с Россией, но есть те, кто хотят ему помешать.

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины являлся одной из ключевых тем "нормандского саммита", который прошёл в Париже 9 декабря. На переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.