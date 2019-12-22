В Турции спустили на воду первую подлодку собственного производства

В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает телеканал NTV.
Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı https://t.co/OQf2lhJbBm pic.twitter.com/sw2gmxfgXH— milliyet.com.tr (@milliyet) December 22, 2019
После спуска обустройство подводной лодки, получившей имя "Пири Реис" в честь османского мореплавателя и картографа, продолжится вплоть до 2022 года, когда она должна официально поступить на вооружение Военно-морских сил Турции.
В церемонии спуска принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган, пообещавший, что к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Турция пообещала ответить, если США введёт санкции против "Турецкого потока".
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