В Турции спустили на воду первую подлодку собственного производства

В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает телеканал NTV.

После спуска обустройство подводной лодки, получившей имя "Пири Реис" в честь османского мореплавателя и картографа, продолжится вплоть до 2022 года, когда она должна официально поступить на вооружение Военно-морских сил Турции.

В церемонии спуска принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган, пообещавший, что к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Турция пообещала ответить, если США введёт санкции против "Турецкого потока".