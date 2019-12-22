Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин отметил важность общения со СМИ на ежегодной пресс-конференции, так как журналисты имеют прямой контакт с жителями регионов.

— Для меня это важно. Чтобы услышать их точку зрения, их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе, — сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Лидер также подчеркнул, что подобное общение никак нельзя назвать манипуляцией. По его словам, ежегодная пресс-конференция помогает донести до зрителей определённую точку зрения по волнующему их вопросу.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провёл 15-ю по счёту большую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов. За это время президент ответил на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. Он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах.