В страшном ДТП в Омской области внедорожник смял иномарку. Погибли две женщины

На трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе произошло страшное ДТП с участием внедорожника и иномарки, в результате которого погибли две женщины, сообщает портал "Новости Омска" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулём иномарки Hyundai Solaris, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где в автомобиль влетел внедорожник Honda CR-V.

В результате столкновения Honda смяла иномарку вместе с пассажирами, которые погибли на месте. В Hyundai Solaris находились водитель и 63-летняя женщина.

Мужчине, который управлял внедорожником, понадобилась медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.

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