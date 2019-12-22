На Украине принудительно снизили генерации мощности АЭС

Произошло это главным образом из-за чрезвычайно низкого спроса на электроэнергию.

Ночью в воскресенье на Украине была принудительно снижена генерация электроэнергии на АЭС на 400 МВТ в связи с низким спросом. Об этом председатель Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

— Сегодня с 02:00 до 06:00 [с 03:00 до 07:00 мск] было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт, — заявил Герус.

При этом политический деятель добавил, что тому причиной послужили низкий спрос, достаточно тёплая погода, а также падение промышленности при высокой выработке "зелёных" производителей.

Напомним, ранее парламент Украины, 4 декабря, утвердил законопроект "О рынке электроэнергии", согласно которому импорт электроэнергии из России запрещён двусторонними договорами. Проект вступит в силу после того, как будет утверждён главой государства и представлен общественности.

Однако параллельно оставлена возможность поставок электроэнергии для сбыта на рынке "на сутки вперёд". Поэтому возможность импорта электричества из России у Украины осталась.

Ранее украинские ТЭС остановили работу в знак протеста против импорта электричества из России, в результате чего заседание Верховной рады проходило без света.