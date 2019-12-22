Названы сроки отмены роуминга с Белоруссией

Плату за входящие вызовы в роуминге в Белоруссии планируется отменить не позднее сентября 2020 года, рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

Он уточнил, что Россия полностью согласовала и подписала проект дорожной карты. Теперь она ждёт, когда его подпишет Белоруссия.

— В марте 2020 года должны быть готовы предложения о её законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года, — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что к этому времени стороны должны решить все технические и организационные задачи, направленные на обеспечение корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам об итогах переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.