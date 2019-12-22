Представитель Заворотнюк ответила на слухи о сборе денег на лечение актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова рассказала в беседе с телеканалом "360" о том, связана ли блокировка счетов супруга актрисы Петра Чернышёва с перечислением пожертвований.

На вопрос журналиста, действительно ли банковские счета Чернышёва заблокировали по решению налоговой службы Санкт-Петербурга из-за постоянных пожертвований фанатов актрисы, Попова ответила, что данная информация звучит как бред.

— А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? — возмутилась представитель актрисы.

Ранее в СМИ появились сведения, что активы хореографа и фигуриста Петра Чернышёва в одном из российских банков заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, где оформлена его компания.

Сейчас Чернышёв помогает своей супруге Анастасии Заворотнюк, большая часть всех заработанных денег уходит на её лечение.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" попала в реанимацию в середине сентября в крайне тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у актрисы опухоль мозга в последней стадии. Однако позже стало известно, что состояние актрисы улучшилось и её перевели в реабилитационный центр.