СМИ: В Сирии уничтожили лидера террористической группировки

В Сирии ликвидировали главаря террористической группировки "Хурас ад-дин", связанной с "Аль-Каидой"*. Об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Известно, что боевик по имени Абу Хадиджа аль-Урдуни погиб в провинции Идлиб. Операция по ликвидации проведена силами международной коалиции.
Удар был нанесён с воздуха по автомобилю, в котором ехали лидер террористической группировки и его соратники.
Ранее Лайф сообщал, что террористы совершили три атаки на нефтегазовые станции в Сирии.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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