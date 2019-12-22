СМИ: В Сирии уничтожили лидера террористической группировки

В Сирии ликвидировали главаря террористической группировки "Хурас ад-дин", связанной с "Аль-Каидой"*. Об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Известно, что боевик по имени Абу Хадиджа аль-Урдуни погиб в провинции Идлиб. Операция по ликвидации проведена силами международной коалиции.

Удар был нанесён с воздуха по автомобилю, в котором ехали лидер террористической группировки и его соратники.

Ранее Лайф сообщал, что террористы совершили три атаки на нефтегазовые станции в Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.