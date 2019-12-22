В ХМАО отчим избил двух сестёр в возрасте трёх и четырёх лет. Младшая умерла

Старшая девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Материалы дела переданы в управление СКР по региону.

В Нефтеюганске отчим до смерти избил трёхлетнюю девочку, её старшую сестру госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.

Погибла девочка 2016 года рождения, госпитализированный ребёнок — на год старше, сообщили в ведомстве.

Известно, что младшая девочка умерла за шесть часов до приезда скорой.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что у мужчины сбиты все кулаки, по всей вероятности, девочки неоднократно подвергались насилию. Сообщается, что мать пострадавших детей вместе с отчимом злоупотребляли алкоголем.

Материалы по делу переданы в Следственное управление СКР по региону. В ходе следствия будет установлено, что послужило причиной для последнего конфликта.

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